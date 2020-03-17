Больше 1100 украинцев в Германии просят об эвакуации, - посол
17 марта, 2020, 18:29
По состоянию на 17:00 17 марта на эвакуацию в Украину зарегистрировалось 1192 человека
Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в Twitter.
По словам украинского дипломата, посольство и консульства в Гамбурге, Дюссельдорфе, Мюнхене и Франкфурте продолжают в режиме 24/7 регистрировать граждан для эвакуации на родину.
"По состоянию на сейчас 1192 человека просят об эвакуации", - отметил Мельник.
Вниманию всех соотечественников в Германии, которые хотят вернуться домой: посольство и консульства в Гамбурге, Дюссельдорфе, Мюнхене и Франкфурте продолжают в режиме 24/7 регистрировать Вас для эвакуации на родину: по состоянию на сейчас 1192 человека. Украина никого не оставит в беде! pic.twitter.com/TVGvlgnd17- Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) March 17, 2020
- Напомним, канцлер Ангела Меркель предупредила, что коронавирусом могут заразиться до 70% населения Германии
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