Больше 1100 украинцев в Германии просят об эвакуации, - посол

17 марта, 2020, 18:29

По состоянию на 17:00 17 марта на эвакуацию в Украину зарегистрировалось 1192 человека

Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в Twitter.

По словам украинского дипломата, посольство и консульства в Гамбурге, Дюссельдорфе, Мюнхене и Франкфурте продолжают в режиме 24/7 регистрировать граждан для эвакуации на родину.

"По состоянию на сейчас 1192 человека просят об эвакуации", - отметил Мельник.

Вниманию всех соотечественников в Германии, которые хотят вернуться домой: посольство и консульства в Гамбурге, Дюссельдорфе, Мюнхене и Франкфурте продолжают в режиме 24/7 регистрировать Вас для эвакуации на родину: по состоянию на сейчас 1192 человека. Украина никого не оставит в беде! pic.twitter.com/TVGvlgnd17 - Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) March 17, 2020