Арахамия анонсировал новое внеочередное заседание Рады

17 марта, 2020, 13:33

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прогнозирует, что внеочередное заседание Верховной Рады может состояться в начале следующей недели

Об этом передает Еспресо.TV .

"Я думаю, что следующее (внеочередное пленарное заседание - ред.) может быть в начале следующей недели, если не случится каких-то форс-мажоров - тогда будем делать на этой неделе", - сказал Арахамия на брифинге Рады.

Он отметил, что народные депутаты работают таким образом, чтобы "за 24 часа, если они поехали домой, собраться и провести внеочередную сессию".