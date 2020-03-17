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Espreso.tvОбществоАрахамия анонсировал новое внеочередное заседание Рады

Арахамия анонсировал новое внеочередное заседание Рады


фото: rada.gov.ua
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прогнозирует, что внеочередное заседание Верховной Рады может состояться в начале следующей недели

Об этом передает Еспресо.TV .

"Я думаю, что следующее (внеочередное пленарное заседание - ред.) может быть в начале следующей недели, если не случится каких-то форс-мажоров - тогда будем делать на этой неделе", - сказал Арахамия на брифинге Рады.

Он отметил, что народные депутаты работают таким образом, чтобы "за 24 часа, если они поехали домой, собраться и провести внеочередную сессию".

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