Арахамия анонсировал новое внеочередное заседание Рады
17 марта, 2020, 13:33
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прогнозирует, что внеочередное заседание Верховной Рады может состояться в начале следующей недели
Об этом передает Еспресо.TV .
"Я думаю, что следующее (внеочередное пленарное заседание - ред.) может быть в начале следующей недели, если не случится каких-то форс-мажоров - тогда будем делать на этой неделе", - сказал Арахамия на брифинге Рады.
Он отметил, что народные депутаты работают таким образом, чтобы "за 24 часа, если они поехали домой, собраться и провести внеочередную сессию".
- Напомним, Совет назначил министром экономики Игоря Петрашко , который до 2013 года работал на "Сбербанк России", а с апреля 2013 года - в агрохолдинге UkrLandFarming заместителем генерального директора Олега Бахматюка. Также Рада назначила Ирину Венедиктову генеральным прокурором.
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