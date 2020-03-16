У эвакуированных из Италии украинцев коронавируса не выявили, - МОЗ

16 марта, 2020, 07:39

Министерство здравоохранения Украины заявило, что у эвакуированных из Италии граждан не выявлен коронавирус

Об этом говорится в сообщении Минздрава в Telegram.

"В аэропорту "Борисполь" провели экспресс-тест на COVID-19123 эвакуированным из Италии. Все тесты показали отрицательный результат, ни у кого коронавирусной инфекции не обнаружено", - говорится в сообщении.

По утверждению Минздрава, в Италии перед посадкой в самолете медики провели досмотр пассажиров, сделав также температурный скрининг.

"Непосредственно во время посадки на борт украинские медики также замеряли эвакуированным температуру тела. У всех пассажиров она была в норме. Медики Центра медицины катастроф в течение всего полета проводили медико-санитарный надзор. По прибытию самолета в Украине в аэропорту Борисполь врачи-эпидемиологи сделали быстрый тест на COVID-19", - отметили в Минздраве.

Все эвакуированные обязались соблюдать 14-дневную самоизоляцию.