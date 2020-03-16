У эвакуированных из Италии украинцев коронавируса не выявили, - МОЗ
Об этом говорится в сообщении Минздрава в Telegram.
"В аэропорту "Борисполь" провели экспресс-тест на COVID-19123 эвакуированным из Италии. Все тесты показали отрицательный результат, ни у кого коронавирусной инфекции не обнаружено", - говорится в сообщении.
По утверждению Минздрава, в Италии перед посадкой в самолете медики провели досмотр пассажиров, сделав также температурный скрининг.
"Непосредственно во время посадки на борт украинские медики также замеряли эвакуированным температуру тела. У всех пассажиров она была в норме. Медики Центра медицины катастроф в течение всего полета проводили медико-санитарный надзор. По прибытию самолета в Украине в аэропорту Борисполь врачи-эпидемиологи сделали быстрый тест на COVID-19", - отметили в Минздраве.
Все эвакуированные обязались соблюдать 14-дневную самоизоляцию.
- Напомним, 15 марта стало известно, что авиакомпания SkyUp Airlines выполняет специальный рейс, чтобы эвакуировать граждан из эпицентра коронавируса в Италии.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что специальным рейсом из Италии в Украину вернутся 123 человека .
Читайте также
-
10 марта, 2020 Нефтяная война: Расчет или просчет Кремля
-
-
-
-