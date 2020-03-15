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Espreso.tvОбществоСпецрейсом из Италии эвакуируют 125 украинцев, - Кулеба

Спецрейсом из Италии эвакуируют 125 украинцев, - Кулеба


фото: Укрінформ
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что специальным рейсом из Италии в Украину вернутся 125 человек

Об этом он заявил на брифинге 15 марта, сообщает "Радио Свобода".

По его словам, речь идет о пассажирах двух автобусов, которые застряли на границе Италии со Словенией.

Кулеба уточнил, что, кроме 98 пассажиров автобусов, есть еще 27 человек, которые через сообщения консулам изъявили желание вернуться в Украину.

"Когда мы впервые объявили, что есть такой борт и резерв и мы можем взять дополнительно людей, многие согласились, но когда начали обзванивать и говорить: вот борт и надо вылетать в конкретное время, люди по разным причинам отказывались, и, собственно те, кто подтвердил свое согласие на вылет и смогли вовремя добраться в аэропорт, они сядут на борт", - сказал Кулеба.

По словам главы МИД, на борту самолета есть 4 человека с разрешениями на жительство в Украине и двое с паспортами других государств, иностранцев нет.

Министр инфраструкутры Владислав Криклий добавил, что борт в аэропорту "Борисполь" ожидают ориентировочно в 22:30-23:00.

  • 15 марта стало известно, что авиакомпания SkyUp Airlines выполняет специальный рейс, чтобы эвакуировать граждан из эпицентра коронавируса в Италии.
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