За украинцами в Италию отправился специальный рейс SkyUp

15 марта, 2020, 18:15

Авиакомпания SkyUp Airlines выполняет специальный рейс, чтобы эвакуировать граждан из эпицентра коронавируса в Италии

Об этом авиакомпания Sky Up сообщила в facebook.

15 марта в 16:00 самолет SkyUp Airlines вылетел для выполнения специального рейса. Он будет эвакуировать из Венеции украинцев, которые ранее пытались вернуться в Украину, однако застряли на границе Италии из-за закрытия границ со Словенией.

Отмечается, что это только первый борт, осуществляющий эвакуацию украинцев, которые не могут вернуться домой из-за карантина. Из Италии в Украину доставят 95 человек.

На борту самолета будут находиться сотрудники Центра медицины катастроф. Также весь экипаж обеспечен защитными масками и дезинфицирующими средствами, в соответствии с общими рекомендациями, которые предоставило Министерство здравоохранения. работникам транспортной отрасли.

Медицинский осмотр пассажиров будет осуществляться в Италии до посадки на самолет в соответствии с алгоритмами. Во время полета врачи будут проводить медико-санитарный надзор. По прибытии в Украину все эвакуированные обязаны осуществить 14-дневный домашний карантин.

После выполнения рейса на борту будет проведена дезинфекция и уборка по технологии, определенной аэропортом.