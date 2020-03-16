Россия пытается сорвать Минский процесс, - глава комитета ВР по внешней политике

16 марта, 2020, 10:04

Глава комитета Верховной Рады по внешней политике Александр Мережко заявил, что Россия пытается сорвать Минский процесс и заявления президента России Владимира Путина настроены критически к этим соглашениям

Об этом Мережко рассказал в интервью РБК-Украина.

На вопрос о том, был ли достигнут серьезный прогресс на нормандской встрече, который бы сделал возможным следующий саммит в какой-то обозримой перспективе, Мережко ответил: "Если говорить о моем субъективном мнении, то раньше была относительная тишина на фронте, но в последние дни усиливается агрессивное поведение российских оккупационных войск".

Председатель комитета отметил, что эти войска находятся под контролем Кремля. И все, что происходит, делается или по приказу, или с согласия президента России.

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"Это в определенном смысле попытка сорвать Минский процесс, и заявления Путина также настроены критически к Минскому процессу. Россия может вести себя относительно спокойно только под мощным давлением других стран, США, Европы, под давлением санкций. Если ее оставить без этого, градус их агрессивности всегда повышается ", - заявил он.