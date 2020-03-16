Роналдиньо ходит в нашей одежде, - футболист "Львова"
Об этом сообщает "Профутбол".
Полузащитник "Львова" Жонатан рассказал о собственном бренде одежды и знакомстве с известными бразильскими футболистами.
"Я нахожусь в хороших отношениях с Габриэлем Жезусом, мы оба родом из штата Сан-Пауло. Знаком с Неймаром и Алиссоном. Роналдиньо тоже понравилась наша одежда, он также ее использует. Конечно, знаю и бразильцев "Шахтера", лучше всего - Дентиньо. Когда я играл в академии "Коринтианс", он выступал там за первую команду. Но мы тренировались вместе. он тоже носит нашу одежду", - рассказал футболист.
Также Жонатан более подробно рассказал о линейке одежды.
"Бренду уже 3 года. В один день мы с братом просто решили его создать. Просто мы всегда любили красиво одеваться. Я люблю базовый стиль, отдаю предпочтение темным цветам, надеваю все черное. Главное - чтобы выделялась обувь", - отметил исполнитель.
В текущем сезоне 28-летний опорник провел только 3 матча.
- Напомним, 15 марта в 23-м туре чемпионата Украины по футболу "Заря" на своем поле победила "Шахтер" .
- Кроме того, 15 марта "Динамо" в Киеве сыграло вничью с «Десной» и скатилось на третье место.
- Также в 23-м туре "Ворскла" в гостях сыграла вничью с "Олимпиком" и осталась выше дончан в турнирной таблице.
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