Роналдиньо ходит в нашей одежде, - футболист "Львова"

16 марта, 2020, 12:40

Футболист "Львова" Жонатан признался, что одежду его бренда использует в повседневной жизни знаменитый бразилец Роналдиньо

Об этом сообщает "Профутбол".

Полузащитник "Львова" Жонатан рассказал о собственном бренде одежды и знакомстве с известными бразильскими футболистами.

"Я нахожусь в хороших отношениях с Габриэлем Жезусом, мы оба родом из штата Сан-Пауло. Знаком с Неймаром и Алиссоном. Роналдиньо тоже понравилась наша одежда, он также ее использует. Конечно, знаю и бразильцев "Шахтера", лучше всего - Дентиньо. Когда я играл в академии "Коринтианс", он выступал там за первую команду. Но мы тренировались вместе. он тоже носит нашу одежду", - рассказал футболист.

Также Жонатан более подробно рассказал о линейке одежды.

"Бренду уже 3 года. В один день мы с братом просто решили его создать. Просто мы всегда любили красиво одеваться. Я люблю базовый стиль, отдаю предпочтение темным цветам, надеваю все черное. Главное - чтобы выделялась обувь", - отметил исполнитель.

В текущем сезоне 28-летний опорник провел только 3 матча.