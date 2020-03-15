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Espreso.tvСпорт"Ворскла" отобрала у "Олимпика" очки в чемпионате Украины

"Ворскла" отобрала у "Олимпика" очки в чемпионате Украины


фото: vorskla.com.ua
В 23-м туре чемпионата Украины по футболу "Ворскла" в гостях сыграла вничью с "Олимпиком"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В Киеве, в игре которая из-за карантина проходила при пустых трибунах, "Олимпик" на 21-й минуте вывел вперед Денис Баланюк.

"Ворскла" не воспользовалась шансом сравнять счет на 22-й минуте, когда Эдин Шехич не реализовал пенальти.

Своего команда Юрия Максимова добилась на 42-й минуте, когда отличился Владислав Кулач.

"Ворскла" сыграла с "Олимпиком" вничью 1:1, набрала 21 очко и занимает десятое место. "Олимпик" имеет 19 пунктов и занимает 11-ю позицию.

Чемпионат Украины

23-й тур

15 марта

"Олимпик" - "Ворскла" 1:1

Голы: Баланюк, 21 - Кулач, 42

На 22-й минуте Шехич ( "Ворскла") не реализовал пенальти

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