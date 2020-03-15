"Ворскла" отобрала у "Олимпика" очки в чемпионате Украины
15 марта, 2020, 21:30
В 23-м туре чемпионата Украины по футболу "Ворскла" в гостях сыграла вничью с "Олимпиком"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В Киеве, в игре которая из-за карантина проходила при пустых трибунах, "Олимпик" на 21-й минуте вывел вперед Денис Баланюк.
"Ворскла" не воспользовалась шансом сравнять счет на 22-й минуте, когда Эдин Шехич не реализовал пенальти.
Своего команда Юрия Максимова добилась на 42-й минуте, когда отличился Владислав Кулач.
"Ворскла" сыграла с "Олимпиком" вничью 1:1, набрала 21 очко и занимает десятое место. "Олимпик" имеет 19 пунктов и занимает 11-ю позицию.
Чемпионат Украины
23-й тур
15 марта
"Олимпик" - "Ворскла" 1:1
Голы: Баланюк, 21 - Кулач, 42
На 22-й минуте Шехич ( "Ворскла") не реализовал пенальти
- Напомним, 15 марта в 23-м туре чемпионата Украины по футболу "Заря" на своем поле победила "Шахтер".
- Кроме того, 15 марта "Динамо" в Киеве сыграло вничью с "Десной" и скатилось на третье место.
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