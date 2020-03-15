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Espreso.tvСпорт"Динамо" не смогло обыграть "Десну" в УПЛ

"Динамо" не смогло обыграть "Десну" в УПЛ


фото: facebook.com/desnafc
В 23-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" в Киеве сыграло вничью с "Десной"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В Киеве в матче, который проходил при пустых трибунах из-за карантина, "Динамо" вышло вперед на 69-й минуте усилиями Назария Русина.

Команда Алексея Михайличенко не смогла удержать победу. На 80-й минуте счет сравнял Александр Филиппов.

"Динамо" сыграло с "Десной" вничью 1:1, набрало 46 очков и опустилось на третье место. Киевлян по дополнительным показателям опередила "Заря", которая также имеет 46 пунктов.

Лидирует с 59 очками "Шахтер", "Десна" набрала 43 балла и идет четвертой.

Чемпионат Украины

23-й тур

15 марта

"Динамо" - "Десна" 1:1

Голы: Русин, 69 - Филиппов, 80

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