"Динамо" не смогло обыграть "Десну" в УПЛ
15 марта, 2020, 18:56
В 23-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" в Киеве сыграло вничью с "Десной"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В Киеве в матче, который проходил при пустых трибунах из-за карантина, "Динамо" вышло вперед на 69-й минуте усилиями Назария Русина.
Команда Алексея Михайличенко не смогла удержать победу. На 80-й минуте счет сравнял Александр Филиппов.
"Динамо" сыграло с "Десной" вничью 1:1, набрало 46 очков и опустилось на третье место. Киевлян по дополнительным показателям опередила "Заря", которая также имеет 46 пунктов.
Лидирует с 59 очками "Шахтер", "Десна" набрала 43 балла и идет четвертой.
Чемпионат Украины
23-й тур
15 марта
"Динамо" - "Десна" 1:1
Голы: Русин, 69 - Филиппов, 80
- Напомним, 15 марта в 23-м туре чемпионата Украины по футболу "Заря" на своем поле победила "Шахтер" .
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