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Espreso.tvСпорт"Динамо" мимо: "Заря" попадет в Лигу чемпионов, если УПЛ завершат досрочно из-за коронавируса

"Динамо" мимо: "Заря" попадет в Лигу чемпионов, если УПЛ завершат досрочно из-за коронавируса


фото: Getty Images
Завтра, 17 марта, состоится заседание руководства Украинской Премьер-лиги, на котором могут досрочно завершить сезон УПЛ

Об этом сообщает sport.ua.

Заседание УПЛ состоится сразу после консультаций с УЕФА. Руководство европейского футбола проведет свое собрание в режиме видеоконференции. После решений УЕФА, скорее всего, национальным федерациям футбола придется остановить все футбольные турниры.

В таком случае футбольный сезон в Украине завершится досрочно, а итоговое положение команд будут определены по текущей турнирной таблице.

В 23-м туре премьер-лиги "Заря" на своем поле победила лидера - "Шахтер" - 1: 0 - набрала 46 очков и вышла на второе место. "Динамо" дома не удержало победу над "Десной" - 1: 1 - также имеет 46 пунктов, но уступает луганчанам по дополнительным показателям.

При таком раскладе Украину в Лиге чемпионов 2020/21 будет представлять "Шахтер" и "Заря", а "Динамо" сыграет в Лиге Европы.

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