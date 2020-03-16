"Динамо" мимо: "Заря" попадет в Лигу чемпионов, если УПЛ завершат досрочно из-за коронавируса
Об этом сообщает sport.ua.
Заседание УПЛ состоится сразу после консультаций с УЕФА. Руководство европейского футбола проведет свое собрание в режиме видеоконференции. После решений УЕФА, скорее всего, национальным федерациям футбола придется остановить все футбольные турниры.
В таком случае футбольный сезон в Украине завершится досрочно, а итоговое положение команд будут определены по текущей турнирной таблице.
В 23-м туре премьер-лиги "Заря" на своем поле победила лидера - "Шахтер" - 1: 0 - набрала 46 очков и вышла на второе место. "Динамо" дома не удержало победу над "Десной" - 1: 1 - также имеет 46 пунктов, но уступает луганчанам по дополнительным показателям.
При таком раскладе Украину в Лиге чемпионов 2020/21 будет представлять "Шахтер" и "Заря", а "Динамо" сыграет в Лиге Европы.
- Напомним, 15 марта в 23-м туре чемпионата Украины по футболу "Заря" на своем поле победила "Шахтер" .
- Кроме того, 15 марта "Динамо" в Киеве сыграло вничью с "Десной" и скатилось на третье место.
- Также в 23-м туре "Ворскла" в гостях сыграла вничью с "Олимпиком" и осталась выше дончан в турнирной таблице.
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