ПСЖ может назначить нового тренера
16 марта, 2020, 13:54
Главный тренер французского ПСЖ Томас Тухель может покинуть клуб, на его место претендует Массимилиано Аллегри
Об этом сообщает Calciomercato.com.
46-летний Тухель может вернуться в Германию. По информации источника, он заменит Ханса-Дитера Флика на посту главного тренера мюнхенской "Баварии".
Заменить Томаса Тухеля в Париже может экс-тренер итальянских "Милана" и "Ювентуса" Массимилиано Аллегри.
В чемпионате Германии "Бавария" занимает первое место в Бундеслиге, набрав 55 очков после 25 туров чемпионата.
В чемпионате Франции ПСЖ также занимает первую строчку и идет с отрывом в 12 очков от второго места.
- 11 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов французский ПСЖ победил дортмундскую "Боруссию" со счетом 2: 0 .
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