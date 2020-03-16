ПСЖ может назначить нового тренера

16 марта, 2020, 13:54

Главный тренер французского ПСЖ Томас Тухель может покинуть клуб, на его место претендует Массимилиано Аллегри

Об этом сообщает Calciomercato.com.

46-летний Тухель может вернуться в Германию. По информации источника, он заменит Ханса-Дитера Флика на посту главного тренера мюнхенской "Баварии".

Заменить Томаса Тухеля в Париже может экс-тренер итальянских "Милана" и "Ювентуса" Массимилиано Аллегри.

В чемпионате Германии "Бавария" занимает первое место в Бундеслиге, набрав 55 очков после 25 туров чемпионата.

В чемпионате Франции ПСЖ также занимает первую строчку и идет с отрывом в 12 очков от второго места.