Курс валют: гривня продолжает стремительно терять в цене

16 марта, 2020, 09:33

Национальный банк ослабил официальный курс гривни относительно доллара еще на 24 копейки

Об этом говорится в данных НБУ.

Таким образом, по состоянию на 16 марта курс гривни относительно доллара установлен на уровне 26,09 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 28,99. По состоянию на 13 марта курс был 29,05 гривни.

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