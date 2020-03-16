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Espreso.tvОбществоКурс валют: гривня продолжает стремительно терять в цене

Курс валют: гривня продолжает стремительно терять в цене

Национальный банк ослабил официальный курс гривни относительно доллара еще на 24 копейки

Об этом говорится в данных НБУ.

Таким образом, по состоянию на 16 марта курс гривни относительно доллара установлен на уровне 26,09 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 28,99. По состоянию на 13 марта курс был 29,05 гривни.

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  • Напомним, по состоянию на 12 марта Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 25,62 гривень за доллар, что на 31 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

  • Всего в течение прошлой недели (9 марта) национальная валюта потеряла 1,35 грн к доллару.

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