Курс валют: гривня продолжает стремительно терять в цене
16 марта, 2020, 09:33
Национальный банк ослабил официальный курс гривни относительно доллара еще на 24 копейки
Об этом говорится в данных НБУ.
Таким образом, по состоянию на 16 марта курс гривни относительно доллара установлен на уровне 26,09 гривни за доллар.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 28,99. По состоянию на 13 марта курс был 29,05 гривни.
Читайте также: Бензин по 20 грн, доллар - по 30 грн: как повлияет на Украину нефтяная война, коронавирус и начало мирового кризиса
-
Напомним, по состоянию на 12 марта Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 25,62 гривень за доллар, что на 31 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
-
Всего в течение прошлой недели (9 марта) национальная валюта потеряла 1,35 грн к доллару.
Читайте также
-
-
-
-
-
6 марта, 2020 Виталий Портников: Коалиция предательства