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Espreso.tvСпортФутболист "Олимпика" признался, что думает о трансфере в чемпионат России

Футболист "Олимпика" признался, что думает о трансфере в чемпионат России


фото: olimpik.com.ua
Полузащитник донецкого "Олимпика" Максим Тейшейра рассказал, что готов продолжить карьеру в чемпионате России по футболу

Об этом сообщает francefootball.

Тейшейра признался, что подумывает о трансфере в чемпионат России или Бельгии.

"Я думаю о России. Также знаю, что игроки, которые хорошо выступают в Украине, едут в Бельгию. Посмотрим на следующее трансферное окно. Есть много примеров игроков, которые прошли такие полосы препятствий. Если вы будете упорствовать, то в конечном итоге покажите, чего вы стоите. Но это может занять время", - сказал футболист.

23-летний француз провел 23 матча, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи. В турнирной таблице УПЛ "Олимпик" занимает 11 место и имеет в активе 19 очков.

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