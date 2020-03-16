Футболист "Олимпика" признался, что думает о трансфере в чемпионат России

16 марта, 2020, 11:42

Полузащитник донецкого "Олимпика" Максим Тейшейра рассказал, что готов продолжить карьеру в чемпионате России по футболу

Об этом сообщает francefootball.

Тейшейра признался, что подумывает о трансфере в чемпионат России или Бельгии.

"Я думаю о России. Также знаю, что игроки, которые хорошо выступают в Украине, едут в Бельгию. Посмотрим на следующее трансферное окно. Есть много примеров игроков, которые прошли такие полосы препятствий. Если вы будете упорствовать, то в конечном итоге покажите, чего вы стоите. Но это может занять время", - сказал футболист.

23-летний француз провел 23 матча, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи. В турнирной таблице УПЛ "Олимпик" занимает 11 место и имеет в активе 19 очков.