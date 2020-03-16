16 марта, 2020, 12:36

Экс-вице-президент Джо Байден пообещал предложить должность вице-президента женщине, если его кандидатура будет выдвинута на президентских выборах от Демократической партии

Об этом Байден заявил во время дебатов с Берни Сандерсом.

"Я обещаю, что выберу женщину вице-президентом", - цитирует Байдена The Hill .

Байден добавил, что есть ряд женщин, которые "имеют право быть президентом завтра".

Ранее Байден заявил, что для демократов было бы полезно, чтобы на этой должности была женщина, но добавил, что с его стороны было бы самонадеянно озвучивать полный список потенциальных вице-президентов, пока он сам не стал кандидатом от демократов.

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Джо Байден был вице-президентом в администрации демократа Барака Обамы два срока подряд - с 2009 по 2017 годы.

Байден лидирует в гонке за выдвижение кандидатом от демократов на президентских выборах в 2020 году.