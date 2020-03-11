Праймериз в США: Байден победил Сандерса в шести штатах

11 марта, 2020, 07:37

Претендент на участие в выборах президента США, экс-вице-президент Джо Байден победил в шести штатах на праймериз Демократической партии

Байден опередил своего конкурента, Берни Сандерса, в штатах Миссисипи, Миссури, Мичиган, Северная Дакота, Айдахо и Вашингтон, сообщает Радио Свобода .

10 марта определялась судьба голосов 352 делегатов летней Национальной конвенции Демократической партии, где будет избран кандидат на президентские выборы.

Для этого претенденту нужно собрать 1990 голосов среди 3979 делегатов. Пока по числу делегатов в этом соревновании Байден заметно опережает сенатора Сандерса со счетом 664 на 573.