Байден готов взять республиканца на пост вице-президента

1 января, 2020, 12:23

Бывший вице-президент и демократ Джо Байден готов рассмотреть кандидатуру республиканца на пост вице-президента в случае его номинации на выборах в 2020 году

Об этом Байден заявил, выступая перед избирателями в Нью-Гемпшире.

"Нет, я серьезно ... Вы знаете, есть некоторые действительно достойные республиканцы, которые все еще там, но вот проблема, они должны проявить себя", - цитирует Байдена CNN.

Предположение Байдена может свидетельствовать о желании демократа привлечь на свою сторону умеренных республиканцев, которые последовательно выступают против Трампа.

Как отмечается, это заявление основывается на призывах избирателей, которые не связывают себя ни с одной из партий, умеренных демократов, а также республиканцев, "которые были отчуждены президентом Дональдом Трампом". В ходе предвыборной кампании бывший вице-президент неоднократно говорил о необходимости работать с республиканцами в Конгрессе, если он победит на выборах в ноябре 2020 года.

Вице-президент избирается на общенациональных выборах в связке с президентом. Чаще всего, личность вице-президента может как усилить электоральные позиции кандидата в президенты, так и ослабить его шансы получить Белый дом.

Вице-президент не только заменяет президента в случае недееспособности главы государства, но также является главой Сената США.

В общем, выдвиженцы на пост президента берут себе в напарники вице-президентами однопартийцев.

Ранее Байден заявлял , что хотел бы видеть кандидатом на пост вице-президент женщину или представителя другой этнической группы.