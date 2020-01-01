Байден готов взять республиканца на пост вице-президента
Об этом Байден заявил, выступая перед избирателями в Нью-Гемпшире.
"Нет, я серьезно ... Вы знаете, есть некоторые действительно достойные республиканцы, которые все еще там, но вот проблема, они должны проявить себя", - цитирует Байдена CNN.
Предположение Байдена может свидетельствовать о желании демократа привлечь на свою сторону умеренных республиканцев, которые последовательно выступают против Трампа.
Как отмечается, это заявление основывается на призывах избирателей, которые не связывают себя ни с одной из партий, умеренных демократов, а также республиканцев, "которые были отчуждены президентом Дональдом Трампом". В ходе предвыборной кампании бывший вице-президент неоднократно говорил о необходимости работать с республиканцами в Конгрессе, если он победит на выборах в ноябре 2020 года.
Вице-президент избирается на общенациональных выборах в связке с президентом. Чаще всего, личность вице-президента может как усилить электоральные позиции кандидата в президенты, так и ослабить его шансы получить Белый дом.
Вице-президент не только заменяет президента в случае недееспособности главы государства, но также является главой Сената США.
В общем, выдвиженцы на пост президента берут себе в напарники вице-президентами однопартийцев.
Ранее Байден заявлял , что хотел бы видеть кандидатом на пост вице-президент женщину или представителя другой этнической группы.
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