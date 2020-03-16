Банкиры дали прогноз по курсу гривни до конца недели
Об этом говорится в обзоре LIGA.net после опроса украинских банков.
По мнению финансистов, сейчас курс доллара мог бы быть гораздо выше 26-26,2 гривни за доллар, если бы не активное присутствие Нацбанка на рынке.
По поводу ближайшей недели финансисты настроены пессимистично.
"Верхняя граница прогнозного диапазона на текущей неделе: 26,5 - 26,75 гривни за доллар", - говорится в обзоре.
В составлении обзора принимали участие Олег Куренной (банк Кредит Днепр), Ярослав Кабин (Идея Банк), Юрий Крохмаль (ОТП Банк), аналитики Правэкс Банка, Альфа-Банка Украины, инвесткомпании ICU.
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Напомним, по состоянию на 16 марта Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 26,09 гривни за доллар, что на 24 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем - 13 марта.
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Всего в течение прошлой недели (9 марта) национальная валюта потеряла 1,35 грн к доллару.
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