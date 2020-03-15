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Espreso.tvОбществоВ Борисполь прибыл спецрейс с эвакуированными из Италии украинцами

В Борисполь прибыл спецрейс с эвакуированными из Италии украинцами


фото: facebook
В аэропорту "Борисполь" совершил посадку специальный рейс SkyUp с эвакуированными из Италии гражданами Украины

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Эвакуация украинских граждан на родину была организована самолетом авиакомпании SkyUp из итальянской Венеции (аэропорт "Марко Поло").

В 22:23 спецрейсом в Киев вернулись пассажиры двух автобусов, которые ранее застряли на итальянско-словенском границе, а также те, кто изъявил желание уехать из Италии.

Все эвакуированные являются украинскими гражданами, кроме двух человек, которые имеют вид на жительство в Украине и, согласно постановлению Кабинета министров, могут въезжать в нашу страну.

Перед посадкой в ​​самолет в Италии все пассажиры прошли медосмотр на признаки возможного заболевания. По информации итальянской стороны, на борт были допущены только здоровые люди, без симптомов болезни.

По прибытии в Киев пассажиров также осмотрят медики.

На борту самолета находились врачи украинского Центра медицины катастроф, у которых были экспресс-тесты для диагностики на наличие коронавируса, а также бесконтактные термометры. Во время полета врачи проводили медико-санитарный надзор. Экипаж был обеспечен защитными масками и дезинфицирующими средствами.

Все эвакуированные подписали согласие на прохождение добровольной самоизоляции после возвращения в Украину в домашних условиях в течение 14 дней. За нарушение домашнего карантина предусмотрена ответственность.

На самоизоляцию будут отправлены люди без симптомов острых вирусных заболеваний и с отрицательным результатом теста на COVID-19.

  • 15 марта стало известно, что авиакомпания SkyUp Airlines выполняет специальный рейс , чтобы эвакуировать граждан из эпицентра коронавируса в Италии.
  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что специальным рейсом из Италии в Украину вернутся 123 человека .
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