Белый дом обнародовал результаты теста Трампа на коронавирус

15 марта, 2020, 17:38

В Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп не болен коронавирусом

Об этом сообщает "Голос Америки".

"Я получил подтверждение, что тест отрицательный. Через неделю после обеда с бразильской делегацией в Мар-а-Лаго у президента нет симптомов", - заявил врач Трампа Шон Конли.

7 марта Трамп встретился с бразильской делегацией в своей резиденции во Флориде. Впоследствии минимум у трех ее членов обнаружили COVID-19. Среди больных - временный поверенный в делах Бразилии в США и советник президента Жаира Болсонару. Сам президент не заболел, но ему советуют изолироваться в две недели.

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Ранее также Дональд Трамп был на конференции консерваторов, у участника которой подтвердили вирус.

Кроме того, пресс-секретарь Белого дома заявила, что отныне там будут замерять температуру у тех, кто имеет близкий контакт с президентом и вице-президентом США. 14 марта перед пресс-конференцией Трампа температуру измеряли у присутствующих журналистов.