Коронавирус: Трамп объявил в США чрезвычайное положение
13 марта, 2020, 22:11
Президент США Дональд Трамп объявил в стране чрезвычайное положение для борьбы с коронавирусом
Об этом он сообщил на пресс-конференции 13 марта, передает hromadske.
Чрезвычайное положение открывает доступ к 50 миллиардам долларов из фонда для борьбы со стихийными бедствиями. Это позволит федеральному правительству координировать работу по коронавирусу с местными органами власти.
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Трамп заявил, что позволил министру здравоохранения и социальных служб Алексу Азару отказаться от федеральных положений и законов, чтобы предоставить врачам "гибкость" в лечении пациентов.
Также американский президент призвал создать экстренные центры, которые помогут бороться с вирусом.
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