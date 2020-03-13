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Espreso.tvОбществоКоронавирус: Трамп объявил в США чрезвычайное положение

Коронавирус: Трамп объявил в США чрезвычайное положение


фото: slovoidilo.ua
Президент США Дональд Трамп объявил в стране чрезвычайное положение для борьбы с коронавирусом

Об этом он сообщил на пресс-конференции 13 марта, передает hromadske.

Чрезвычайное положение открывает доступ к 50 миллиардам долларов из фонда для борьбы со стихийными бедствиями. Это позволит федеральному правительству координировать работу по коронавирусу с местными органами власти.

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Трамп заявил, что позволил министру здравоохранения и социальных служб Алексу Азару отказаться от федеральных положений и законов, чтобы предоставить врачам "гибкость" в лечении пациентов.

Также американский президент призвал создать экстренные центры, которые помогут бороться с вирусом.

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