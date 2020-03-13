Коронавирус: Трамп объявил в США чрезвычайное положение

13 марта, 2020, 22:11

Президент США Дональд Трамп объявил в стране чрезвычайное положение для борьбы с коронавирусом

Об этом он сообщил на пресс-конференции 13 марта, передает hromadske.

Чрезвычайное положение открывает доступ к 50 миллиардам долларов из фонда для борьбы со стихийными бедствиями. Это позволит федеральному правительству координировать работу по коронавирусу с местными органами власти.

Читайте также: Коронавирус: США останавливают транспортное сообщение с Европой

Трамп заявил, что позволил министру здравоохранения и социальных служб Алексу Азару отказаться от федеральных положений и законов, чтобы предоставить врачам "гибкость" в лечении пациентов.

Также американский президент призвал создать экстренные центры, которые помогут бороться с вирусом.