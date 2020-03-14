Зеленский имеет только один шанс спастись. Он должен уволить Ермака и отозвать подпись Кучмы, - политолог

14 марта, 2020, 12:50

Об этом эксперт написал в субботу, 14 марта 2020 года, на своей странице в Telegram , передает Еспресо.TV .

"У Зеленского есть только один шанс спасти ситуацию. И себя. Немедленно отправить в отставку главу офиса президента Андрея Ермака и отозвать подпись Кучмы под документом, подписанном вместе с боевиками ОРДЛО. И заявить, что он не имеет никакого отношения к происшедшему в Минске ", - пояснил Березовец.

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Иначе впереди настоящая катастрофа, отметил он.

"Все иное рано или поздно приведёт к полноценной катастрофе его и страну. Это только вопрос времени. Ермак должен быть отправлен в отставку и проведено расследование его деятельности на посту советника, а позже главы ОП. Оппозиция и ответственные граждане должны сейчас сконцентрироваться на этой цели. Только отставка Ермака может спасти Зеленского от неконтролируемого сценария", - добавил Березовец.