Зеленский имеет только один шанс спастись. Он должен уволить Ермака и отозвать подпись Кучмы, - политолог
Об этом эксперт написал в субботу, 14 марта 2020 года, на своей странице в Telegram , передает Еспресо.TV .
"У Зеленского есть только один шанс спасти ситуацию. И себя. Немедленно отправить в отставку главу офиса президента Андрея Ермака и отозвать подпись Кучмы под документом, подписанном вместе с боевиками ОРДЛО. И заявить, что он не имеет никакого отношения к происшедшему в Минске ", - пояснил Березовец.
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Иначе впереди настоящая катастрофа, отметил он.
"Все иное рано или поздно приведёт к полноценной катастрофе его и страну. Это только вопрос времени. Ермак должен быть отправлен в отставку и проведено расследование его деятельности на посту советника, а позже главы ОП. Оппозиция и ответственные граждане должны сейчас сконцентрироваться на этой цели. Только отставка Ермака может спасти Зеленского от неконтролируемого сценария", - добавил Березовец.
- Напомним, на сегодняшнем митинге ко Дню добровольца, который состоялся на Михайловской площади, было заявлено требование приостановить работу Верховной Рады в связи с вызванным коронавирусом общегосударственным карантином , а также чтобы на следующей неделе не произошло пакетного голосования по ряду уже подготовленных антиукраинских решений, в частности по Донбассу.
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