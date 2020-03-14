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Espreso.tvОбщество"Долой Раду на карантин!". На митинге ко Дню добровольца нардепов просят остановить работу парламента

"Долой Раду на карантин!". На митинге ко Дню добровольца нардепов просят остановить работу парламента

Во время проведения праздничного митинга-концерта в официально установленному Дню добровольца, которій происходит сейчас на столичной Михайловской площади, было озвучено требование приостановления работы Верховной Рады на период вызванного коронавирусом общегосударственного карантина

Об этом передает Еспресо.TV .

Для прийнятя данного решения было названо два основания.

Речь идет о том, что один из народных избранников уже подтверждено контактировал с носителем коронавируса - речь про Олега Волошина с ОПЗЖ, а также о намерении президентского монобильшинства использовать на следующей неделе запрет на массовые акции и проголосовать одним пакетом за ряд антиукраинских законов и постановлений (от разрешения на продажу земли сельскохозяйственного назначения в сомнительных шагов на Донбассе).

"А я сли они нас не послушают, мы будем разговаривать с ними по-другому", - отметили на Михайловской площади.

 

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