"Долой Раду на карантин!". На митинге ко Дню добровольца нардепов просят остановить работу парламента

14 марта, 2020, 11:36

Во время проведения праздничного митинга-концерта в официально установленному Дню добровольца, которій происходит сейчас на столичной Михайловской площади, было озвучено требование приостановления работы Верховной Рады на период вызванного коронавирусом общегосударственного карантина

Об этом передает Еспресо.TV .

Для прийнятя данного решения было названо два основания.

Речь идет о том, что один из народных избранников уже подтверждено контактировал с носителем коронавируса - речь про Олега Волошина с ОПЗЖ, а также о намерении президентского монобильшинства использовать на следующей неделе запрет на массовые акции и проголосовать одним пакетом за ряд антиукраинских законов и постановлений (от разрешения на продажу земли сельскохозяйственного назначения в сомнительных шагов на Донбассе).

"А я сли они нас не послушают, мы будем разговаривать с ними по-другому", - отметили на Михайловской площади.