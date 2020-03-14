США запретили въезд из Великобритании и Ирландии из-за пандемии
14 марта, 2020, 22:22
Соединенные Штаты запретили въезд на свою территорию из Великобритании и Ирландии из-за распространения там коронавируса
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .
14 марта администрация президента США Дональда Трампа приняла решение временно запретить въезд на территорию страны из Великобритании и Ирландии из-за распространения там коронавируса.
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"К сожалению, у них там есть некоторые проблемы", - сказал Трамп на пресс-конференции, комментируя это решение.
Запрет вступит в силу 16 марта и не будет распространятся на граждан США, которые возвращаются на родину.
Ранее аналогичный запрет США ввели относительно более чем 20 стран Шенгенской зоны.
- Напомним, 13 марта президент США Дональд Трамп объявил в стране чрезвычайное положение для борьбы с коронавирусом.
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