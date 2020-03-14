США запретили въезд из Великобритании и Ирландии из-за пандемии

14 марта, 2020, 22:22

Соединенные Штаты запретили въезд на свою территорию из Великобритании и Ирландии из-за распространения там коронавируса

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .

14 марта администрация президента США Дональда Трампа приняла решение временно запретить въезд на территорию страны из Великобритании и Ирландии из-за распространения там коронавируса.

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"К сожалению, у них там есть некоторые проблемы", - сказал Трамп на пресс-конференции, комментируя это решение.

Запрет вступит в силу 16 марта и не будет распространятся на граждан США, которые возвращаются на родину.

Ранее аналогичный запрет США ввели относительно более чем 20 стран Шенгенской зоны.