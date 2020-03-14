Сегодня воины-добровольцы придут под Офис президента и посольство России

14 марта, 2020, 07:43

По случаю официально установленного Дня добровольца в субботу, 14 марта 2020 года, в украинской столице запланирован ряд многолюдных мероприятий

Об этом рассказывает Еспресо.TV .

"14 марта - официальный День украинского добровольца. Мы, добровольцы, те, кто остановили московскую нечисть в то время, когда страна и армия были разграблены и находились на грани ликвидации, видим, как наши достижения снова уничтожаются", - отмечают в оргкомитете акции.

В 10:00 на Михайловской площади состоится молебен по всем погибшим защитниками Украины.

После этого, в 11:00, участники войны с Россией отправятся на Банковую, 11 в Офис президента, где главе государства будет озвучен ряд требований, прежде всего связанных с последними договоренностями в Минске, где решено начать прямые переговоры официального Киева с террористическими организациями "ДНР" - "ЛНР .

Вечером военные, волонтеры, капелланы и все, кто желает их поддержать, соберутся у стадиона НСК и оттуда пройдут маршем к посольству Российской Федерации.

"Берите с собой флаги боевых подразделений и ваших волонтерских сообществ!", - призывают желающих присоединиться к этим мерам.

Как отмечают организаторы, несмотря на установленный за распространения смертельно опасного коронавируса общегосударственный карантин никаких судебных запретов на проведение мероприятий ко Дню добровольца нет, а право на мирные собрания прописано в Конституции.