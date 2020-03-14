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Espreso.tvМирNetflix и Disney приостановили съемки всех фильмов из-за пандемии

Netflix и Disney приостановили съемки всех фильмов из-за пандемии


фото: Getty Images
Компании Netflix и Disney приостановили производство фильмов и телешоу из-за пандемии коронавируса

Об этом со ссылкой на The Verge сообщает Укринформ .

Netflix и Disney приостановили производство существующих фильмов и телевизионных шоу, пытаясь предотвратить дальнейшее распространение нового коронавируса.

Работы прекратили, в частности, над новым сезоном сериала "Удивительные чудеса" от Netflix и проектом Disney "Русалочка". Netflix подтвердил, что приостанавливает производство кинопродуктов в США и Канаде сроком на две недели из-за введенных правительствами ограничений.

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В заявлении Disney отмечается, что хотя не было подтвержденных случаев Covid-19 на съемочных площадках, после оценки условий и учета интересов актеров и персонала было принято решение приостановить производство некоторых фильмов на короткое время.

В Disney добавили, что компания будет продолжать оценивать ситуацию и восстановит работы как можно скорее. Пока неясно, это решение компаний повлияет на ожидаемые сроки выхода продукции на экраны.

 

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