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Espreso.tvОбществоВ Польше пообещали бесплатное лечение от коронавируса для украинцев

В Польше пообещали бесплатное лечение от коронавируса для украинцев


фото: reuters
Все украинцы, которые находятся в Польше, могут рассчитывать на бесплатные тесты на выявление коронавируса и бесплатное лечение

Об этом сообщил представитель министерства здравоохранения Польши Войцех Андрусевич, отвечая на вопрос, получат ли возможность лечения те граждане Украины в Польше, которые не имеют медицинского страхования или страховой полис которых не покрывает длительного пребывания в больнице, передает "Укринформ".

"Каждому, кто попадает в больницу с подозрением на заражение коронавирусом, гарантированно бесплатное проведение тестов и лечения, которое покрывается из бюджета польского государства", - сказал представитель министра.

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На сегодня в Польше находится примерно 1-1,5 полтора миллиона трудовых мигрантов из Украины.

Напомним, по состоянию на 13 марта, в Польше зафиксировано 51 случай коронавируса COVID-19

12 марта в стране от осложнений коронавируса умерла 57-летняя жительница города Познань

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