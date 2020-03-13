В оккупированной Горловке зафиксировали 12 случаев коронавируса, - Аваков
13 марта, 2020, 12:30
Министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что собираются делать с пунктами пропуска, которые есть в Украине
Об этом Аваков сообщил на выездном заседании правительства, передает Еспресо.TV.
В оккупированной Горловке зафиксировано 12 случаев коронавируса, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков. Министр рассказал о том, что собираются делать с пунктами пропуска, которые есть в Украине.
"Сейчас у нас есть предварительная информация о 12 случаях коронавируса, который распространился в Горловке. Поэтому мы должны сделать контроль", - заявил Аваков во время выездного заседания Кабмина.
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Он рассказал, что для иностранцев могут ввести "100-процентный режим ограничений для иностранных граждан на наших пунктах пропуска".
- Напомним, 13 марта на заседании СНБО обсудят закрытие границ и прекращение авиасообщения с некоторыми странами
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