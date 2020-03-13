Сельский клуб подписал контракт с футболистом сборной Сенегала

13 марта, 2020, 17:52

Вингер сборной Сенегала Мамаду Данфи стал игроком ковалевского "Колоса"

Об этом сообщает Sixteen Football Agency в instagram.

Детали контракта между футболистом и клубом пока не сообщаются.

Последним клубом 19-летнего Мамаду Данфи был сенегальский "Касса Спортс" в чемпионате Сенегала. В активе вингера 1 матч за сборную Сенегала, в августе 2019-го года. Также Данфи регулярно играет за сборную U-20.