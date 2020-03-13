Сельский клуб подписал контракт с футболистом сборной Сенегала
13 марта, 2020, 17:52
Вингер сборной Сенегала Мамаду Данфи стал игроком ковалевского "Колоса"
Об этом сообщает Sixteen Football Agency в instagram.
Детали контракта между футболистом и клубом пока не сообщаются.
Последним клубом 19-летнего Мамаду Данфи был сенегальский "Касса Спортс" в чемпионате Сенегала. В активе вингера 1 матч за сборную Сенегала, в августе 2019-го года. Также Данфи регулярно играет за сборную U-20.
- 13 марта стало известно, что ковалевский "Колос" простимулировал "Днепр-1" на матч с "Мариуполем".
- 12 марта главный тренер "Колоса" Руслан Костышин пошутил по поводу того, что дал своим игрокам два дня выходных.
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