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Espreso.tvСпортСельский клуб подписал контракт с футболистом сборной Сенегала

Сельский клуб подписал контракт с футболистом сборной Сенегала


фото: Getty Images
Вингер сборной Сенегала Мамаду Данфи стал игроком ковалевского "Колоса"

Об этом сообщает Sixteen Football Agency в instagram.

Детали контракта между футболистом и клубом пока не сообщаются.

Последним клубом 19-летнего Мамаду Данфи был сенегальский "Касса Спортс" в чемпионате Сенегала. В активе вингера 1 матч за сборную Сенегала, в августе 2019-го года. Также Данфи регулярно играет за сборную U-20.

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