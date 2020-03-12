 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортКоманда удивилась, когда я дал два дня выходных - тренер "Колоса" Костышин

Команда удивилась, когда я дал два дня выходных - тренер "Колоса" Костышин


фото: koloskovalivka.com
Главный тренер коваливского "Колоса" Руслан Костышин пошутил по поводу того, что дал своим игрокам два выходных

Об этом он рассказал в эфире программы "Футбольный Формат" на Еспресо.TV .

"Конечно, нам хотелось взять хотя бы ничью в матче против" Шахтера ". Тем более, что по игре мы хорошо выглядели. Проигрывая 1: 3, сумели сравнять счет 3: 3. Если быть откровенным, то может и" Шахтер "не на всю силу играл, у них матч впереди в Лиге Европы. Я говорю так - они забили сколько захотели, а мы сколько смогли. И нам очень хотелось сравнять счет после 3: 4, нам хотелось, чтобы это был наш заработанный один пункт, а не помощь "Днепра-1" в параллельном матче ", - сказал Костышин.

По словам тренера, он дал "Колоса" два выходных, поскольку команде нужен эмоциональный отдых, а тренировки пока пользы не принесут.

"После игры с" Шахтером "я дал два дня выходных, ребята аж удивились все (смеется), ведь с выходными у меня проблема для них. Сейчас команде нужен эмоциональный отдых, а тренировки пока пользы не принесут. Ребятам нужно побыть отдельно друг от друга с семьями провести время, чтобы где-то психологически отдохнуть. Потому что последние четыре игры в чемпионате они много эмоций забрали ", - сказал Руслан Костышин.

После первого этапа чемпионата Украины "Колос" имеет 26 очков и занимает шестое место в турнирной таблице.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 марта, 2020 четверг

больше новостей

12 марта, 2020 четверг

11 марта, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать