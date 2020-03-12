Команда удивилась, когда я дал два дня выходных - тренер "Колоса" Костышин

12 марта, 2020, 12:37

Главный тренер коваливского "Колоса" Руслан Костышин пошутил по поводу того, что дал своим игрокам два выходных

Об этом он рассказал в эфире программы "Футбольный Формат" на Еспресо.TV .

"Конечно, нам хотелось взять хотя бы ничью в матче против" Шахтера ". Тем более, что по игре мы хорошо выглядели. Проигрывая 1: 3, сумели сравнять счет 3: 3. Если быть откровенным, то может и" Шахтер "не на всю силу играл, у них матч впереди в Лиге Европы. Я говорю так - они забили сколько захотели, а мы сколько смогли. И нам очень хотелось сравнять счет после 3: 4, нам хотелось, чтобы это был наш заработанный один пункт, а не помощь "Днепра-1" в параллельном матче ", - сказал Костышин.

По словам тренера, он дал "Колоса" два выходных, поскольку команде нужен эмоциональный отдых, а тренировки пока пользы не принесут.

"После игры с" Шахтером "я дал два дня выходных, ребята аж удивились все (смеется), ведь с выходными у меня проблема для них. Сейчас команде нужен эмоциональный отдых, а тренировки пока пользы не принесут. Ребятам нужно побыть отдельно друг от друга с семьями провести время, чтобы где-то психологически отдохнуть. Потому что последние четыре игры в чемпионате они много эмоций забрали ", - сказал Руслан Костышин.

После первого этапа чемпионата Украины "Колос" имеет 26 очков и занимает шестое место в турнирной таблице.