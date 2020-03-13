Сельский клуб заплатил 1 млн гривень "Днепру-1" за победу над "Мариуполем", - журналист

13 марта, 2020, 12:52

Накануне матчей 22-го тура УПЛ коваливский "Колос" простимулировал "Днепр-1" на матч с "Мариуполем"

Об этом сообщает youtube-шоу "ТаТоТаке".

Ведущий "ТаТоТаке" Сергей Болотников рассказал, что "Колос" заплатил "Днепру-1" за победу в чемпионате Украины над "Мариуполем".

"Колос" занес "Днепру-1" миллион гривень за матч с "Мариуполем", чтобы они не дали "азовцам" победить. С этим команда хорошо справилась", - рассказал журналист.

Перед 22-м туром между "Мариуполем" и "Колос" шла борьба за попадание в первую шестерку. "Азовцы" проиграли "Днепру-1" (0: 3) и потеряли шансы на топ-6, а коваливский клуб сумел сохранить место в первой шестерке, несмотря на поражение от "Шахтера" (3: 4).