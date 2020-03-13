Разведка подтверждает случаи заражения коронавируса в ОРДЛО, - Данилов

13 марта, 2020, 16:28

Служба внешней разведки подтвердила случаи заболевания коронавирусом на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей

Об этом заявил председатель Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, передает Еспресо.TV.

"Действительно, Служба внешней разведки и другие наши подразделения располагают информацией о том, что на территории оккупированной части Донецкой и Луганской области уже есть зарегистрированные случаи распространения коронавируса", - сказал Данилов.

Председатель СНБО также озвучил детали одного из случаев заражения

"Женщина, которая больна, она вернулась через Москву из Китая, ехала в микроавтобусе и именно таким образом все это происходило", - рассказал Данилов.