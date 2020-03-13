Разведка подтверждает случаи заражения коронавируса в ОРДЛО, - Данилов
13 марта, 2020, 16:28
Служба внешней разведки подтвердила случаи заболевания коронавирусом на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей
Об этом заявил председатель Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, передает Еспресо.TV.
"Действительно, Служба внешней разведки и другие наши подразделения располагают информацией о том, что на территории оккупированной части Донецкой и Луганской области уже есть зарегистрированные случаи распространения коронавируса", - сказал Данилов.
Председатель СНБО также озвучил детали одного из случаев заражения
"Женщина, которая больна, она вернулась через Москву из Китая, ехала в микроавтобусе и именно таким образом все это происходило", - рассказал Данилов.
- Напомним, ранее на пунктах пропуска на линии разграничения ввели температурный скрининг.
- Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в оккупированной Горловке зафиксировано 12 случаев коронавируса.
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