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Espreso.tvОбществоЗа сутки пограничники проверили температуру у 125 тыс. человек. У двух диагностировано ОРВИ

За сутки пограничники проверили температуру у 125 тыс. человек. У двух диагностировано ОРВИ

Температурный скрининг граждан, въезжающих в Украину, в пунктах пропуска через государственную границу, на КПВВ на Донбассе и админграницах с оккупированным Крымом проводится круглосуточно

Об этом в воскресенье, 8 марта 2020 года, заявила Государственная пограничная служба Украины.

"По результатам прошедших суток пограничники проверили 125 368 человек. Обнаружены два случая повышенной температуры в двух гражданок Украины в пунктах пропуска "Гремяч" и "Борисполь". По результатам дополнительной проверки врачи диагностировали у обеих женщин ОРВИ, признаков COVID-19 не обнаружено ", - говорится в сообщении.

Всего с 25 февраля этого года проверено уже более 1,2 млн граждан.

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