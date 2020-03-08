За сутки пограничники проверили температуру у 125 тыс. человек. У двух диагностировано ОРВИ
8 марта, 2020, 22:44
Температурный скрининг граждан, въезжающих в Украину, в пунктах пропуска через государственную границу, на КПВВ на Донбассе и админграницах с оккупированным Крымом проводится круглосуточно
Об этом в воскресенье, 8 марта 2020 года, заявила Государственная пограничная служба Украины.
"По результатам прошедших суток пограничники проверили 125 368 человек. Обнаружены два случая повышенной температуры в двух гражданок Украины в пунктах пропуска "Гремяч" и "Борисполь". По результатам дополнительной проверки врачи диагностировали у обеих женщин ОРВИ, признаков COVID-19 не обнаружено ", - говорится в сообщении.
Всего с 25 февраля этого года проверено уже более 1,2 млн граждан.
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