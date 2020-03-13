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Espreso.tvОбщество"Специализируется на распространении паники": реакция соцсетей на заявление блогера Гуры о самолете с якобы больными людьми из Милана

"Специализируется на распространении паники": реакция соцсетей на заявление блогера Гуры о самолете с якобы больными людьми из Милана


фото: Facebook Антона Гури
Сеть отреагировала на стрим пассажира самолета рейса Милан-Киев авиакомпании МАУ Антона Гуры, где он заявил, что в Борисполе, где приземлился самолет, людей выпустили без соблюдения необходимых мер безопасности

Еспресо.TV предлагает читателям ознакомиться с реакцией пользователей.

"Еще интереснее: этот эксперт, прилетевший бизнес-классом из Милана, в последнее время частый гость канала "Клименко тайм". Специализируется на распространении паники", - написал блогер Сергей Наумович.

"Этот чувак не вылезает из эфиров ватного "Клименко тайм", дружок Радуцкого и уже несколько раз пытался хайповать на теме вируса - например, бегал по заправке в противогазе. И теперь он типа для "социального эксперимента" летит вдруг в Милан. Никакого отношения к медицине он не имеет, хотя звиздит об этом на своем так называемом стриме. Судя по всему, люди из плюсов уже окончательно потеряли человеческий облик и занимаются целенаправленным разгоном паники. Уже не знаю - ради рейтингов, или потому что владелец канала Беня сейчас явно играет понижение и максимальний бедлам в стране", - написал журналист Богдан Буткевич.

Блогер Гура также прокомментировал ситуацию со своей стороны.
 
 
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