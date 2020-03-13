В Минздраве получили список пассажиров, которые прилетели из Милана, - Ляшко
13 марта, 2020, 07:19
Уже получен список пассажиров, находившихся на борту самолета из Милана, на котором потенциально были больные люди
Об этом в эфире "1+1" заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает пресс-служба МЗ.
Каждому пассажиру будут предоставлены инструкция по самоизоляции и направление в ближайшее время пройти тест на COVID-19. В случае необходимости все будут изолированы и пройдут лечение.
Как потом добавили в МЗ, медицинскими работниками было проведено обследование трех человек с борта самолета Милан-Киев. По итогам обследования быстрыми тестами были получены отрицательные результаты, то есть коронавирус у этих людей не обнаружен.
- Напомним, что пассажир самолета рейса Милан-Киев авиакомпании МАУ заявил, что в Борисполе, где приземлился самолет, людей выпустили без соблюдения необходимых мер безопасности .
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