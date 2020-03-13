 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Минздраве получили список пассажиров, которые прилетели из Милана, - Ляшко

В Минздраве получили список пассажиров, которые прилетели из Милана, - Ляшко


фото: Пресслужба МОЗ
Уже получен список пассажиров, находившихся на борту самолета из Милана, на котором потенциально были больные люди

Об этом в эфире "1+1" заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает пресс-служба МЗ.

Каждому пассажиру будут предоставлены инструкция по самоизоляции и направление в ближайшее время пройти тест на COVID-19. В случае необходимости все будут изолированы и пройдут лечение.

Как потом добавили в МЗ, медицинскими работниками было проведено обследование трех человек с борта самолета Милан-Киев. По итогам обследования быстрыми тестами были получены отрицательные результаты, то есть коронавирус у этих людей не обнаружен.

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 марта, 2020 пятница

12 марта, 2020 четверг

больше новостей

13 марта, 2020 пятница

12 марта, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать