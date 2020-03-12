Пассажир самолета Милан-Киев заявил, что в Борисполе с борта сошли десятки больных людей и разошлись по своим делам
Об этом Гура сообщил во время трансляции в Facebook.
По словам мужчины, более половины пассажиров в самолете - иностранцы, многие из которых кашляли. Гура сообщил, что во время полета люди с признаками болезни принимали лекарства, чтобы сбить температуру и пройти проверку после приземления.
При этом мужчина отметил, что в Милане власти пытаются как можно быстрее всеми способами избавиться от иностранцев, находящихся в Италии. По словам Гуры, в Милане пассажиров запускали в самолет без проверок, а полицейские даже пытались провести к воздушному судну двух безбилетников.
По прибытии в Борисполь в самолет зашла бригада медиков для проверки. По словам мужчины, среди пассажиров определили четырех человек с подозрением на коронавирус. Остальные пассажиры без каких-либо сложностей ушли из самолета и затем - из аэропорта, где к ним не было никаких вопросов.
Сам мужчина из аэропорта поехал на электричке, откуда продолжил трансляцию.
- Напомним, в Украине зафиксировано уже 3 случая заражения коронавирусом.
- ВОЗ объявила пандемию коронавируса.
- По данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на 12 марта от коронавируса умерли уже 4718 человек, общее количество инфицированных достигло 127 863 человек, выздоровели 68310 человек.
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