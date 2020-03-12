 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПассажир самолета Милан-Киев заявил, что в Борисполе с борта сошли десятки больных людей и разошлись по своим делам

Пассажир самолета Милан-Киев заявил, что в Борисполе с борта сошли десятки больных людей и разошлись по своим делам

Пассажир самолета рейса Милан-Киев авиакомании МАУ Антон Гура заявил, что в Борисполе, где приземлился самолет, людей выпустили из него без соблюдения необходимых мер безопасности

Об этом Гура сообщил во время трансляции в Facebook.

По словам мужчины, более половины пассажиров в самолете - иностранцы, многие из которых кашляли. Гура сообщил, что во время полета люди с признаками болезни принимали лекарства, чтобы сбить температуру и пройти проверку после приземления.

При этом мужчина отметил, что в Милане власти пытаются как можно быстрее всеми способами избавиться от иностранцев, находящихся в Италии. По словам Гуры, в Милане пассажиров запускали в самолет без проверок, а полицейские даже пытались провести к воздушному судну двух безбилетников.

По прибытии в Борисполь в самолет зашла бригада медиков для проверки. По словам мужчины, среди пассажиров определили четырех человек с подозрением на коронавирус. Остальные пассажиры без каких-либо сложностей ушли из самолета и затем - из аэропорта, где к ним не было никаких вопросов.

Сам мужчина из аэропорта поехал на электричке, откуда продолжил трансляцию.

  • Напомним, в Украине зафиксировано уже 3 случая заражения коронавирусом.
  • ВОЗ объявила пандемию коронавируса.
  • По данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на 12 марта от коронавируса умерли уже 4718 человек, общее количество инфицированных достигло 127 863 человек, выздоровели 68310 человек.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 марта, 2020 четверг

больше новостей

12 марта, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать