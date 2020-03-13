"Ограничили всех": Разумков о входе в здание Рады

13 марта, 2020, 12:20

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил об изменениях работы парламента из-за угрозы коронавируса

Об этом он рассказал на брифинге, передает Еспресо.TV.

"Была проведена дискуссия по поводу уровня ограничения входа в здание Верховной Рады Украины. Было принято решение для всех, кроме журналистов, для того чтобы вы могли работать здесь на 3-м этаже в зале, который предусмотрен для работы представителей СМИ. Мы вводим систему - от одного телеканала - одна съемочная группа, оператор и журналист. Если мы говорим о других средствах массовой информации, то это будет один представитель от одного СМИ. Единственная просьба, чтобы не было такого, что от различных структурных подразделений одного телеканала подается по несколько заявок . Верховная Рада будет максимально открыто работать, как и раньше. Все заседания Рады, будут транслироваться телеканалом "Рада". У вас будет возможность получать информацию. Это ваше право, но я хотел бы в первую очередь от себя обратиться, чтобы по возможности свою работу вы также осуществляли дистанционно. Особенно если будет и видео, которое будет предоставляться телеканалом "Рада", мы обеспечим фотоматериалами всех, кто будет нуждаться. Общение с народными депутатами будет происходить здесь. Я думаю, что это негативно на нашу работу не повлияет. Я хотел бы обратиться за помощью, потому что было бы правилтно, если бы мы все работали на результат, чтобы мы обеспечили нормальную работу государства", - сказал Разумков.

Журналистка задала вопрос, почему именно СМИ ограничивают, а не весь Аппарат Верховной Рады.

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"Ограничат всех, если мы говорим о посетителях Верховной Рады, то ограничены все. Как это сделали почти все парламенты Европы. Если мы говорим о сотрудниках аппарата, то создаются дополнительные условия, чтобы они могли работать хотя бы часть времени дистанционно", - сказал Разумкова.