Емец предлагает собрать внеочередное заседание Рады для обсуждения закона о коронавирусе

13 марта, 2020, 11:34

Министр здравоохранения Илья Емец выступил за созыв внеочередного заседания Верховной Рады для голосования за законопроект, который предусматривает ряд мер по защите Украины от противодействия коронавирусному заболеванию COVID-19

Об этом сообщает пресс служба Минздрава в Telegram.

"Мы должны защитить Украину от коронавируса и минимизировать распространение инфекции. Для этого нужно объединиться всем ветвям власти и всем политическим силам. Пришло время действенных мер, поэтому я предлагаю созвать внеочередное заседание Верховной Рады, на котором принять соответствующий закон", - заявил Илья Емец.

Соответствующую инициативу министр озвучил перед заседанием Кабинета министров Украины 13 марта.