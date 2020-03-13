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Espreso.tvОбществоЕмец предлагает собрать внеочередное заседание Рады для обсуждения закона о коронавирусе

Емец предлагает собрать внеочередное заседание Рады для обсуждения закона о коронавирусе


фото: glavkom
Министр здравоохранения Илья Емец выступил за созыв внеочередного заседания Верховной Рады для голосования за законопроект, который предусматривает ряд мер по защите Украины от противодействия коронавирусному заболеванию COVID-19

Об этом сообщает пресс служба Минздрава в Telegram.

"Мы должны защитить Украину от коронавируса и минимизировать распространение инфекции. Для этого нужно объединиться всем ветвям власти и всем политическим силам. Пришло время действенных мер, поэтому я предлагаю созвать внеочередное заседание Верховной Рады, на котором принять соответствующий закон", - заявил Илья Емец.

Соответствующую инициативу министр озвучил перед заседанием Кабинета министров Украины 13 марта.

 
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