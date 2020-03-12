Коронавирус: Трампа и Пенса не будут проверять из-за контакта с зараженным бразильцем, - Белый дом
12 марта, 2020, 22:06
Президента США Дональда Трампа и вице-президента Майка Пенса не будут тестировать на коронавирус
Об этом сообщила в четверг пресс-секретарь президента Стефани Гришэм, передает Интерфакс-Украина.
"Оба - и президент, и вице-президент - почти не контактировали с человеком, у которого обнаружили коронавирус, и поэтому обследование им сейчас не нужно", - говорится в ее заявлении.
Ранее сообщалось, что заражение коронавирусом обнаружили у сотрудника президента Бразилии Жаира Болсонару, который сопровождал его на переговорах в Вашингтоне с президентом США. По состоянию здоровья Болсонару также наблюдают медики. При этом Трамп заявил, что его не беспокоит эта информация.
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