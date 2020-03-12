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Espreso.tvОбществоКоронавирус: Трампа и Пенса не будут проверять из-за контакта с зараженным бразильцем, - Белый дом

Коронавирус: Трампа и Пенса не будут проверять из-за контакта с зараженным бразильцем, - Белый дом

Президента США Дональда Трампа и вице-президента Майка Пенса не будут тестировать на коронавирус

Об этом сообщила в четверг пресс-секретарь президента Стефани Гришэм, передает Интерфакс-Украина.

"Оба - и президент, и вице-президент - почти не контактировали с человеком, у которого обнаружили коронавирус, и поэтому обследование им сейчас не нужно", - говорится в ее заявлении.

Ранее сообщалось, что заражение коронавирусом обнаружили у сотрудника президента Бразилии Жаира Болсонару, который сопровождал его на переговорах в Вашингтоне с президентом США. По состоянию здоровья Болсонару также наблюдают медики. При этом Трамп заявил, что его не беспокоит эта информация.

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