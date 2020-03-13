Официальный курс: гривня продолжает падение
13 марта, 2020, 10:23
Национальный банк Украины вновь ослабил официальный курс гривни относительно доллара - на этот раз на 23 копейки
Об этом говорится в данных НБУ.
Таким образом, официальный курс на 13 марта установлен на уровне 25,85 гривни за доллар.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,05. На 12 марта курс был 29,04 гривни.
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- Напомним, по состоянию на 12 марта Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 25,62 гривень за доллар, что на 31 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
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