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Espreso.tvОбществоОфициальный курс: гривня продолжает падение

Официальный курс: гривня продолжает падение

Национальный банк Украины вновь ослабил официальный курс гривни относительно доллара - на этот раз на 23 копейки

Об этом говорится в данных НБУ.

Таким образом, официальный курс на 13 марта установлен на уровне 25,85 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,05. На 12 марта курс был 29,04 гривни.

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