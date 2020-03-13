Официальный курс: гривня продолжает падение

13 марта, 2020, 10:23

Национальный банк Украины вновь ослабил официальный курс гривни относительно доллара - на этот раз на 23 копейки

Об этом говорится в данных НБУ.

Таким образом, официальный курс на 13 марта установлен на уровне 25,85 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,05. На 12 марта курс был 29,04 гривни.

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