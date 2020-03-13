На Львовщине с подозрением на коронавирус госпитализировали парня, прилетевшего из Италии

13 марта, 2020, 12:17

12 марта, во второй половине дня к семейному врачу г. Каменка-Бугская обратился пациент с симптомами острого респираторного заболевания. Выяснилось, что больной прибыл из Италии

Об этом сообщает пресс-служба Каменка-Бугского городского совета в Facebook.

"Учитывая чрезвычайную эпидемиологическую ситуацию в мире, вызванную коронавирусом COVID-19, больной был госпитализирован специализированным медицинским транспортом во Львов для обследования и установления диагноза", - говорится в сообщении.

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Для уменьшения риска возможного распространения инфекции комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Каменка-Бугской райгосадминистрации на внеочередном заседании приняла решение о временном приостановлении работы рынков в г. Каменка-Бугская и поселках Добротвир и Новый Ярычев.

В пресс-службе городского совета жителей района призывают ограничиться в посещении мест массового скопления людей, соблюдать правила личной гигиены и сохранять спокойствие.