На Львовщине с подозрением на коронавирус госпитализировали парня, прилетевшего из Италии
Об этом сообщает пресс-служба Каменка-Бугского городского совета в Facebook.
"Учитывая чрезвычайную эпидемиологическую ситуацию в мире, вызванную коронавирусом COVID-19, больной был госпитализирован специализированным медицинским транспортом во Львов для обследования и установления диагноза", - говорится в сообщении.
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Для уменьшения риска возможного распространения инфекции комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Каменка-Бугской райгосадминистрации на внеочередном заседании приняла решение о временном приостановлении работы рынков в г. Каменка-Бугская и поселках Добротвир и Новый Ярычев.
В пресс-службе городского совета жителей района призывают ограничиться в посещении мест массового скопления людей, соблюдать правила личной гигиены и сохранять спокойствие.
- Напомним, 13 марта на заседании СНБО будут обсуждать закрытие границ и прекращение авиасообщения в связи с коронавирусом
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