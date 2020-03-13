Кубок Украины: результаты жеребьевки полуфинала
13 марта, 2020, 13:21
Состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Финал Кубка Украины по футболу состоится 13 мая в Тернополе.
Кубок Украины
1/2 финала
15 апреля
"Динамо" (Киев) - "Минай"
"Мариуполь" - "Ворскла" (Полтава)
- 11 марта представители первой лиги "Минай" и "Ингулец" определили первого полуфиналиста Кубка Украины по футболу.
- В другом четвертьфинальном матче Кубка Украины "Мариуполь" победил "Альянс" со счетом 4: 2.
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