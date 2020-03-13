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Espreso.tvСпортКубок Украины: результаты жеребьевки полуфинала

Кубок Украины: результаты жеребьевки полуфинала


фото: ffu.ua
Состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины по футболу

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Финал Кубка Украины по футболу состоится 13 мая в Тернополе.

Кубок Украины

1/2 финала

15 апреля

"Динамо" (Киев) - "Минай"

"Мариуполь" - "Ворскла" (Полтава)

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