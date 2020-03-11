Кубок Украины: "Мариуполь" одержал волевую победу над клубом из второй лиги
11 марта, 2020, 19:50
В четвертьфинале Кубка Украины по футболу "Мариуполь" победил "Альянс" со счетом 4:2
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Счет в матче был открыт на 24-й минуте, отличился полузащитник команды с Липовой Долины Дмитрий Осадчий. Однако преимущество команды второй лиги было недолгим. На 30-й минуте Андрей Кулаков сравнял счет, а на 36-й минуте защитник Сергей Яворский вывел "Мариуполь" вперед.
В конце первого тайма "Альянс" еще сравнял счет, отличился Константин Ярошенко, но уже во втором тайме "Мариуполь" на классе забил два мяча, и вышел в полуфинал турнира.
Кубок Украины
1/4 финала
11 марта
"Альянс" - "Мариуполь" 2:4
Голы: Осадчий, 24, Ярошенко, 45 + 2 - Кулаков, 30, Яворский, 36, Полегенько, 47 Муравский, 66
- 11 марта представители первой лиги "Минай" и "Ингулец" определили первого полуфиналиста Кубка Украины по футболу.
- Напомним, в других четвертьфинальных матчах 11 марта встретятся "Динамо" - "Александрия", и 12 марта сыграют "Десна" и "Ворскла".
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