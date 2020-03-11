Кубок Украины: "Мариуполь" одержал волевую победу над клубом из второй лиги

11 марта, 2020, 19:50

В четвертьфинале Кубка Украины по футболу "Мариуполь" победил "Альянс" со счетом 4:2

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Счет в матче был открыт на 24-й минуте, отличился полузащитник команды с Липовой Долины Дмитрий Осадчий. Однако преимущество команды второй лиги было недолгим. На 30-й минуте Андрей Кулаков сравнял счет, а на 36-й минуте защитник Сергей Яворский вывел "Мариуполь" вперед.

В конце первого тайма "Альянс" еще сравнял счет, отличился Константин Ярошенко, но уже во втором тайме "Мариуполь" на классе забил два мяча, и вышел в полуфинал турнира.

Кубок Украины

1/4 финала

11 марта

"Альянс" - "Мариуполь" 2:4

Голы: Осадчий, 24, Ярошенко, 45 + 2 - Кулаков, 30, Яворский, 36, Полегенько, 47 Муравский, 66