Сельский клуб стал первым полуфиналистом Кубка Украины
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В первом четвертьфинале Кубка Украины по футболу встречались два представителя первой лиги - "Минай" из одноименного села на Закарпатье и прошлогодний финалист турнира - "Ингулец" из пгт Петрово, что в Кировоградской области.
Счет в матче на 30-й минуте открыл Александр Глагола, который вывел "Минай" вперед. На 54-й минуте "Ингулец" забил в ответ усилиями Александра Мишуренко.
На 78-й минуте команда с Петрового осталась в меньшинстве после удаления Дмитрия Фатеева.
Основное время завершилось в ничью 1: 1. Команды доигрывали овертайм в равных составах - у "Миная" на 116-й минуте был удален Роман Никитюк.
Победитель определился в серии послематчевых пенальти, которые метко пробили футболисты "Миная".
Кубок Украины
1/4 финала
11 марта
"Минай" - "Ингулец" 1: 1 (6-5 пен.)
Голы: Глагола, 30 - Мишуренко, 54
Удаление: Никитюк, 117 - Фатеев, 78
- Напомним, в других четвертьфинальных матчах 11 марта встретятся "Альянс" - "Мариуполь", "Динамо" - "Александрия", и 12 марта сыграют "Десна" и "Ворскла".
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