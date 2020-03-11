Сельский клуб стал первым полуфиналистом Кубка Украины

11 марта, 2020, 18:01

Представители первой лиги "Минай" и "Ингулец" определили первого полуфиналиста Кубка Украины по футболу

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В первом четвертьфинале Кубка Украины по футболу встречались два представителя первой лиги - "Минай" из одноименного села на Закарпатье и прошлогодний финалист турнира - "Ингулец" из пгт Петрово, что в Кировоградской области.

Счет в матче на 30-й минуте открыл Александр Глагола, который вывел "Минай" вперед. На 54-й минуте "Ингулец" забил в ответ усилиями Александра Мишуренко.

На 78-й минуте команда с Петрового осталась в меньшинстве после удаления Дмитрия Фатеева.

Основное время завершилось в ничью 1: 1. Команды доигрывали овертайм в равных составах - у "Миная" на 116-й минуте был удален Роман Никитюк.

Победитель определился в серии послематчевых пенальти, которые метко пробили футболисты "Миная".

Кубок Украины

1/4 финала

11 марта

"Минай" - "Ингулец" 1: 1 (6-5 пен.)

Голы: Глагола, 30 - Мишуренко, 54

Удаление: Никитюк, 117 - Фатеев, 78