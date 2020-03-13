Коронавирус: Молдова прекратит авиасообщение с Европой на две недели
13 марта, 2020, 14:27
Для предотвращения распространения COVID-19 страна вводит запрет авиасообщения с 15 по 29 марта
Об этом сообщил премьер-министр республики Молдова Ион Кику, передает Reuters.
Кику отметил, что запрет на полеты в Европу вступает в силу с воскресенья, 15 марта и продлится до 29 марта. Такие меры правительство Молдовы приняло для сдерживания распространения коронавируса.
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Отметим, по состоянию на 13 марта в Молдове подтверждены шесть случаев инфицирования коронавирусом. При этом смертельных случаев не было зафиксировано.
- Напомним, с 7:00 утра 13 марта 2020 Словакия прекратила пассажирские межгосударственные перевозки в / из страны на всех пунктах пересечения границы во все соседние страны. Дополнительные режимные меры вводит и Румыния.
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