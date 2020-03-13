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Espreso.tvОбществоКриклий объяснил новые правила поездок в Словакию и Румынию

Криклий объяснил новые правила поездок в Словакию и Румынию


фото: mtu.gov.ua
С 7:00 утра 13 марта 2020 года Словакия прекратила пассажирские межгосударственные перевозки в/из страны на всех пунктах пересечения границы во все соседние страны. Дополнительные режимные меры вводит и Румыния

Детали пересечения границ с соседними странами раскрыл министр инфраструктуры Владислав Криклий.

В частности, прекращается:

  • международное автобусное сообщение в/из Словакии;

  • курсирование поездов (вагонов) № 960/961 Кошице - Мукачево, № 962/963 Кошице - Мукачево, № 8860/8863 Чиерна над Тисой - Чоп, № 8862/8861 Кошице - Чоп, беспересадочный вагон № 26/382 Киев - Кошице.

С 8:00 13 марта на въезд в Словакию через пункты пропуска будут пропускаться только лица, имеющие разрешение на постоянное или временное проживание на территории Словакии, на выезд из Словакии - без ограничений.

"Международные грузовые перевозки не прекращаются, водители транспортных средств должны быть оборудованы защитными средствами", - отметил Криклий.

Также известно, что дополнительные режимные мероприятия вводит Румыния.

При въезде в Румынию из зон риска лиц направляют к представителям Минздрава Румынии для проведения проверочных мероприятий в карантинной зоне в течение 7 дней.

В случае отказа лицо не пропускается и возвращается обратно. Украина пока к зонам риска не входит.

По информации Министерства транспорта Румынии, водителей транспортных средств будет проверять санитарный орган на границе, также необходимо будет заполнить анкету с персональными данными и, если проблем не будет обнаружено, водители смогут продолжать движение.

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