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Espreso.tvОбществоКарантин: В Офисе президента всем посетителям меряют температуру

Карантин: В Офисе президента всем посетителям меряют температуру


фото: reuters
В связи с ввведенным в Украине карантином, в Офисе президента ввели противоэпидемические мероприятия

Об этом сообщает корреспондент Еспресо.TV.

На входе в здание ОП разместили объявление, что "осуществляется термометрия в соответствии с распоряжением руководителя АП "О противоэпидемических мероприятиях" от 12.03.2020 г. №18. Просим относиться с пониманием"

В холле Офиса президента также антисептические средства, салфетки и информационные материалы по рекомендациям ВОЗ о защите от коронавируса, его симптомах и тому подобное.

Перед прохождением безопасности рамок всем посетителям измеряют температуру. А сотрудники Государственной службы охраны работают в медицинских масках и резиновых перчатках.

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Фото: Укринформ

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