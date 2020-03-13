Карантин: В Офисе президента всем посетителям меряют температуру
13 марта, 2020, 14:56
В связи с ввведенным в Украине карантином, в Офисе президента ввели противоэпидемические мероприятия
Об этом сообщает корреспондент Еспресо.TV.
На входе в здание ОП разместили объявление, что "осуществляется термометрия в соответствии с распоряжением руководителя АП "О противоэпидемических мероприятиях" от 12.03.2020 г. №18. Просим относиться с пониманием"
В холле Офиса президента также антисептические средства, салфетки и информационные материалы по рекомендациям ВОЗ о защите от коронавируса, его симптомах и тому подобное.
Перед прохождением безопасности рамок всем посетителям измеряют температуру. А сотрудники Государственной службы охраны работают в медицинских масках и резиновых перчатках.
Фото: Укринформ
- Напомним, на закрытом заседании правительства решили ввести ограничительные меры в Украине до 3 апреля .
- В Украине подтверждены два новых случая заражения коронавируса.
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