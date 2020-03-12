ВОЗ назвала COVID-19 контролируемой пандемией

12 марта, 2020, 16:08

Во Всемирной организации здравоохранения назвали коронавирус COVID-19 контролируемой пандемией

В своей заявлении ВОЗ призывает страны мира не прекращать меры сдерживания коронавируса, поскольку его можно сдержать.

"Это контролируемая пандемия. Страны, которые решили отказаться от принятия основных мер по охране здоровья населения, могут столкнуться с более масштабной проблемой и более тяжелым бременем, которое выпадет на систему здравоохранения и требует более жестких мер", - говорится в заявлении.

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Кроме того, в ВОЗ предлагают искать новые методы по предотвращению распространения коронавируса.

"Это новый вирус, и новая ситуация. Мы учимся, и мы должны найти новые способы, чтобы предотвратить распространение инфекций, чтобы спасать жизни и минимизировать влияние. У всех стран есть опыт, которым они могут поделиться", - отметили в ВОЗ.

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По состоянию на вечер 11 марта количество инфицированных коронавирусом COVID-19 во всем мире приблизилось к 125 000 человек. На планете уже более 110 стран, где обнаружили вирус - среди них и Украина.