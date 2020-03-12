В Испании министр заразилась коронавирусом

12 марта, 2020, 14:24

У министра равенства Испании Ирен Монтеро обнаружили коронавирус

Об этом сообщает AFP в Twitter.

"Министр равенства Испании Ирен Монтеро получила положительный тест на коронавирус", - говорится в сообщении.

#BREAKING Spain's equality minister Irene Montero tests positive for #coronavirus : govt pic.twitter.com/6bCPjpIGA8 - AFP news agency (@AFP) March 12, 2020

По информации СМИ, второй вице-премьер-министр Испании Пабло Иглесиас, партнером которого является Монтеро, помещен в карантин.

"Второй вицепремьер-министр Пабло Иглесиас был переведен на карантин после того, как у его партнера был диагностирован коронавирус", - говорится в заявлении правительства.

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В заседании кабинета министров Испании, которое запланировано на четверг, примут участие только министры, присутствие которых необходимо для утверждения новых мер по коронавируса.

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Все остальные встречи премьер-министра страны пройдут через видеоконференцию.