В Польше коронавирусом заразился командующий Вооруженных Сил
10 марта, 2020, 17:30
У командующего Вооруженными силами Польши генерала Ярослава Мики подтвердили заражение коронавирусом COVID-19
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Польской республики.
Как сообщается, у Ярослава Мики обнаружили коронавирус после его поездки в Германию.
"После возвращения с военного совета в Германии у генерала Мики подтверждено наличие коронавируса. Лица, сопровождавшие генерала, были изолированы. Командующий чувствует себя хорошо", - говорится в сообщении.
Po powrocie z wojskowej narady w Niemczech, u gen. Miki dowódcy generalnego, potwierdzono obecność #koronawirus . Osoby towarzyszące generałowi poddano kwarantannie. Dowódca czuje się dobrze. Procedury zadziałały, wprowadzono działania mające zminimalizować ryzyko #koronawirus .- Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) March 10, 2020
- Напомним, ранее нардепа Олега Волошина с ОПЗЖ направили на прохождение теста на коронавирус из-за встречи во Франции с инфицированным парламентарием
Читайте также
-
10 марта, 2020 Нефтяная война: Расчет или просчет Кремля
-
-
-
-