В Польше коронавирусом заразился командующий Вооруженных Сил

10 марта, 2020, 17:30

У командующего Вооруженными силами Польши генерала Ярослава Мики подтвердили заражение коронавирусом COVID-19

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Польской республики.

Как сообщается, у Ярослава Мики обнаружили коронавирус после его поездки в Германию.

"После возвращения с военного совета в Германии у генерала Мики подтверждено наличие коронавируса. Лица, сопровождавшие генерала, были изолированы. Командующий чувствует себя хорошо", - говорится в сообщении.

Po powrocie z wojskowej narady w Niemczech, u gen. Miki dowódcy generalnego, potwierdzono obecność #koronawirus . Osoby towarzyszące generałowi poddano kwarantannie. Dowódca czuje się dobrze. Procedury zadziałały, wprowadzono działania mające zminimalizować ryzyko #koronawirus . - Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) March 10, 2020