 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Польше коронавирусом заразился командующий Вооруженных Сил

В Польше коронавирусом заразился командующий Вооруженных Сил


фото: reuters
У командующего Вооруженными силами Польши генерала Ярослава Мики подтвердили заражение коронавирусом COVID-19

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Польской республики.

Как сообщается, у Ярослава Мики обнаружили коронавирус после его поездки в Германию.

"После возвращения с военного совета в Германии у генерала Мики подтверждено наличие коронавируса. Лица, сопровождавшие генерала, были изолированы. Командующий чувствует себя хорошо", - говорится в сообщении.

  • Напомним, ранее нардепа Олега Волошина с ОПЗЖ направили на прохождение теста на коронавирус из-за встречи во Франции с инфицированным парламентарием
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 марта, 2020 вторник

больше новостей

10 марта, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать