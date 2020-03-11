Конференция по коронавирусу в Нью-Йорке отменили из-за коронавируса

11 марта, 2020, 15:11

Совет по международным отношениям отменил конференцию "Бизнес во время коронавируса" в Нью-Йорке из-за эпидемии COVID-19

Также было отменены другие конференции, которые должны были пройти с 11 марта по 3 апреля, пишет Bloomberg.

В Нью-Йорке активно отменяют массовые мероприятия - например, Нью-Йоркский автосалон. В город уже отправили Национальную гвардию США, которая помогает закрывать общественные места, чтобы замедлить распространение болезни.

По всей территории США из-за коронавируса отменили уже 50 крупных мероприятий с потенциальной посещаемостью около 1 миллиона человек.

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В Нью-Йорке наблюдается рост заболеваемости. Национальная гвардия будет направлена в город, чтобы помочь закрыть общественные места с целью замедлить распространение инфекции, заявил губернатор Эндрю Куомо.

По данным CNN, количество больных коронавирусом в США превысило тысячу. Зафиксирован 31 летальный случай.